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Ayşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladı

MAGAZİN HABERLERİ | 12.02.2018 10:22 | Son Güncelleme

Ayşe Tolga, 8 yaşına giren kızı Can Yael’in doğum gününü Trump Alışveriş Merkezi’ndeki çocuk şehri KidzMondo’da dostlarıyla birlikte eğlenceli bir partiyle kutladı.

Ayşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladı

İSTANBUL, (DHA) - Ayşe Tolga, 8 yaşına giren kızı Can Yael’in doğum gününü Trump Alışveriş Merkezi’ndeki çocuk şehri KidzMondo’da dostlarıyla birlikte eğlenceli bir partiyle kutladı.

Ayşe Tolga’nın yakın arkadaşları ve aile dostlarının bir araya gelerek kutladığı doğum gününün konsepti; tek boynuzlu at olan ‘Unicorn’du. Konsepti kızı Can Yael’in belirlediğini söyleyen Ayşe Tolga doğum günü boyunca kızıyla beraber eğlendi.

"KIZIM ŞANSLI BİR ÇOCUK"

Kızı Can Yael’in 8'inci yaşını kutlayan Ayşe Tolga, “Kızıma her fırsatta ne kadar şanslı olduğunu söylüyorum. Dünyada bu kadar savaş ve yokluk varken ona sahip olduğu güzel şeyler konusunda ne kadar şanslı olduğunu hatırlatıyorum” diyerek kızının sahip olduklarının bilincinde büyümesini istediğini belirtti.

"KIZIMIN EN YAKIN OYUN ARKADAŞIYIM"

Kızıyla oyun oynamayı ve vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Ayşe Tolga, “Bence bir anne hem otoriter hem de arkadaş gibi olmalı çocuğuyla. Kızımın, birlikte oyun oynamayı çok sevdiği bir oyun arkadaşıyım ama yine de kurallarımız var. Ebeveynler olarak her zaman çocuklarımıza bu kuralları koymalı, evde kuralları belirlemeliyiz ki topluma faydalı bireyler olsunlar” dedi.

"CAN YAEL BROKOLİYİ ÇOK SEVİYOR"

“Can Yael’in temiz ve iyi beslenmesi benim için çok önemli” diyen Ayşe Tolga, “Bana bazen soruyorlar Can Yael gerçekten böyle mi besleniyor diye. Evet diyorum, kızım gerçekten temiz ve iyi besleniyor. Aslında her çocuğun yediği ürünleri yiyen Can ama brokoliyi de çok seviyor” diyerek kızının sağlıklı beslenmesi konusuna dikkat ettiğini belirtti.

EN AZ KIZI KADAR EĞLENDİ

Can Yael’in doğum günü eğlencesinde en az kızı kadar eğlenen Ayşe Tolga, yakın arkadaşlarıyla birlikte bol bol selfie çekti. KidzMondo'nun parti odasında annesi ve babasıyla birlikte doğum günü pastasını üfleyen Can Yael, pasta kesiminin ardından arkadaşlarıyla birlikte çocuk şehrinde yer alan meslekleri deneyimledi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayşe Tolga Röportajı

- Can Yael detay görüntüsü ve röp.

Ayşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladıAyşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladıAyşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladıAyşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladı

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