Ayşe Tolga kızı Can Yael’in 8'inci yaş gününü kutladı

İSTANBUL, (DHA) - Ayşe Tolga, 8 yaşına giren kızı Can Yael’in doğum gününü Trump Alışveriş Merkezi’ndeki çocuk şehri KidzMondo’da dostlarıyla birlikte eğlenceli bir partiyle kutladı.

Ayşe Tolga’nın yakın arkadaşları ve aile dostlarının bir araya gelerek kutladığı doğum gününün konsepti; tek boynuzlu at olan ‘Unicorn’du. Konsepti kızı Can Yael’in belirlediğini söyleyen Ayşe Tolga doğum günü boyunca kızıyla beraber eğlendi.

"KIZIM ŞANSLI BİR ÇOCUK"

Kızı Can Yael’in 8'inci yaşını kutlayan Ayşe Tolga, “Kızıma her fırsatta ne kadar şanslı olduğunu söylüyorum. Dünyada bu kadar savaş ve yokluk varken ona sahip olduğu güzel şeyler konusunda ne kadar şanslı olduğunu hatırlatıyorum” diyerek kızının sahip olduklarının bilincinde büyümesini istediğini belirtti.

"KIZIMIN EN YAKIN OYUN ARKADAŞIYIM"

Kızıyla oyun oynamayı ve vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Ayşe Tolga, “Bence bir anne hem otoriter hem de arkadaş gibi olmalı çocuğuyla. Kızımın, birlikte oyun oynamayı çok sevdiği bir oyun arkadaşıyım ama yine de kurallarımız var. Ebeveynler olarak her zaman çocuklarımıza bu kuralları koymalı, evde kuralları belirlemeliyiz ki topluma faydalı bireyler olsunlar” dedi.