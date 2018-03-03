Azerbaycan’da en büyük moda şov

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla Türkiye’nin en büyük moda organizasyonuna imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki ilk etkinliğini kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirdi. Bu kez Türkiye’nin en ünlü mankenlerini kadrosuna dahil eden Dosso Dossi Fashion Show, Bakü’de adeta Türk rüzgarı estirdi.

Aralarında; Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan’ın da olduğu mankenler Azerbaycan’ın en büyük fuar merkezi olan EXPO Center’da podyuma çıktı. Koreografisini Öner Evez’in hazırladığı defilede Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz ürünleri sergilendi.

Defilenin ardından mankenlerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, ilk yurt dışı şovu kardeş ülke Azerbaycan’da yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi’ye özgü defile ve konserler ile Bakü’de festival havası estiriyoruz. Türk ve Azerbaycan halkları arasında pek çok ortak yan var. Kendimizi evimizde hissediyoruz. ‘İki devlet tek millet’ anlayışıyla Türkiye ile güçlü bağları bulunan Azerbaycan’ın modayla da anılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. 1-3 Mart tarihleri arasında Azerbaycan’ın uluslararası en büyük moda organizasyonunu yaptık. İlk şovumuzun ardından daha büyük etkinliklerle Azerbaycan’da olmayı çok arzu ediyoruz" dedi.

Defileye katılan Türk mankenler ise kardeş ülke Azerbaycan’da oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. İlk kez Bakü’ye geldiğini belirten Çağla Şıkel, "Çok güzel bir organizasyon. Baba tarafım Azerbaycanlı. Buradaki konuşmaları duyunca hep babaannem aklıma geliyor" dedi.

Özge Ulusoy ise, "Böylesi güzel bir organizasyonda sevdiğimiz arkadaşlarımızla beraberiz. Bakü çok güzel bir yer. Bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz" dedi.

Dosso Dossi Fashion Show coşkusu defilenin ardından gece de devam etti. Azerbaycan’ın ünlü şarkıcısı Röya ve Soso Pavliashvili’nin birer konser verdiği parti renkli görüntülere sahne oldu.