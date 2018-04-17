Azerbaycan’dan müzik şöleni

Azerbaycan’ın ünlü sanatçıları, ülkelerinde popüler olan yerli klasik, muğam ve etno-caz’ın örneklerini sergileyecek. Konserler; 25 Nisan, 28 Nisan ve 2 Mayıs’ta, Beyoğlu’nda Grand Pera’da gerçekleşecek.

İstanbul, Azerbaycan’ın geleneksel müzik türlerinin sunulacağı bir şölene ev sahipliği yapacak. 25 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek “Azerbaycan Müzik Şöleni”nde Azerbaycan’ın folklorik ritimlerini taşıyan ve kökleri çok eskilere dayanan Muğam başta olmak üzere Yerli Klasik ve Etno Caz’ın en güzel örnekleri sunulacak.

Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği tarafından düzenlenen müzik şölenindeki tüm konserler Azerbaycan’dan gelecek sanatçılar tarafından icra edilecek. Etkinlikler 25 Nisan tarihinde Beyoğlu Grand Pera Cercle d’Orient Salonu’nda Yerli Klasik Gecesi ile başlayacak. Azerbaycan müziğinin dünya genelindeki başarılı temsilcileri Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, en popüler parçalarını seslendirecek.

Azerbaycan’ın “Milli Müziği” olarak kabul edilen Muğam ise 28 Nisan gecesi Grand Pera Tiyatro Salonu’nda müzikseverleri ağırlayacak. Muğam denince ilk akla gelen isimlerden; Sahib Paşazade, Sebuhi İbayev ve Nigar Şabanova, Muğam’ın önemli enstrümanlarından tar, kemençe, ut, balaban, nağara, tütek, kaval ve keman eşliğinde konuklara konser verecek.

Azerbaycan Müzik Şöleni, 2 Mayıs’ta Etno Caz Gecesi ile final yapacak. Azerbaycan müziğinde önemli bir yeri olan caz, Grand Pera Tiyatro Salonu’nda farklı sanatçı ve topluluklar tarafından sunulacak. Azerbaycan’ın milli enstrümanlarıyla geleneksel cazı harmanlayan Elçin Şirinov, Enver Sadıqov ve Arslan Növresli, topluluklarıyla birlikte konukları şaşırtacak performanslara imza atacak.

“İki devlet, tek millet” anlayışıyla köklü bağlarla birbirine bağlı olan Azerbaycan ve Türkiye’nin pek çok ortak noktası var. Müziğin de bunların başında geldiğini belirten Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, Azerbaycan Müzik Şöleni’nin de bu duygular ile gerçekleştirileceğini söyledi. Azerbaycan’ın Türkiye’de tanınması için farklı etkinlikler yaptıklarını ve Türkiye’deki kardeşlerine “Sen de Azerbaycan’ı gör dediklerini belirten Nurlana Çakmak, “Müzik, toplumları ortak noktada buluşturan önemli bir sanattır. Biz de Türkiye ile Azerbaycan arasında bir müzik köprüsü kurmak istedik. Bunun ilk adımını da bu şölen ile atıyoruz. Türk kardeşlerimizi müziğimizin büyülü ritimlerini dinlemeye davet ediyoruz” dedi.