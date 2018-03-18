Big Brother Sinan: “Turabi’deki egoyu söndürmek istiyorum”

Big Brother 2016 Türkiye yarışmasının şampiyonu Sinan Aydemir, 2018 Survivor’a sağlık sorunu yüzünden seçilemediğini belirterek, “Turabi’yle karşı karşıya gelmek istiyorum. Ben ondaki egoyu söndürmek istiyorum” dedi.

Big Brother 2016 Türkiye yarışmasının şampiyonu olan Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3’ncü sınıf öğrencisi Sinan Aydemir, Edirne’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Acun Medya tarafından 2018 Survivor’a çağrıldım ve elemelere gittim. Bizi sağlık kontrolünden geçirdiler. Sol bacağımda bir damarda sorun vardı, onun için 2018 Survivor’a yetişemedim. 2019’da kısmetse Survivor’a gideceğim. Hazırlanmaya başladım. Hocamla birlikte hazırlanmaya başladık. Elemelere son 3-4 ay kala durmadan çalışacağız. Tam içine dalmadık. Ufaktan başladık. Köyde yaşadığım için atlamak, zıplamak benim için küçük şeyler” dedi.

“Ondaki egoyu söndürmek istiyorum”

Survivor’da en çok Turabi’yle karşılaşmak istediğini ifade eden 23 yaşındaki Şırnaklı Aydemir, “Adem abiyle aram iyi. Ben en çok Turabi’yle karşı karşıya gelmek istiyorum. Onda biraz ego var. Ben ondaki egoyu söndürmek istiyorum. Onu onun taktiği ile yenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Memleketi Şırnak’a yarışmadan kazandığı parayla yardım yaptığını belirten Aydemir, “2016 yılında birinci oldum. Büyük bir para ödülü kazandım. Ben yarışma bittikten sonra söz vermiştim. Kendi memleketimde durumu kötü olan insanlar vardı. Ben yarışmada birinci olduktan sonra ben Rabbimden bir istedim bana beş verdi. Benim olanın dışında olan parayı ben yardım yapmak istedim. Kendim ailemle birlikte Şırnak’ta kapı kapı gezerek arabaya kolileri yükleyerek gıda yardımında bulunduk. Vali ve kaymakamlıktan liste aldık. Yardıma muhtaç kişilerin listesi. Tek tek kapıları çalarak, onlara verdik, onların rızasını aldık. Bu sadece benim emeğimle değil, bana oy gönderen insanların da emeği. 2 bin koli erzak yardımıydı yaptım” dedi.

Aydemir, yarışmadan kazandığı paranın bir kısmıyla Edirne’den ev almayı düşündüğünü de söyledi.