“Bizum Uşaklar” 27 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor

“Bizum Uşaklar” komedi filmi 27 Nisan tarihinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Çekimleri Trabzon’un Araklı ilçesinde 10 ay boyunca sadece Pazar günleri yapılan ve oyuncuların büyük bölümü esnaf ve vatandaşlardan oluşan filmin yönetmenliğini Cuma Uğurlu oturuyor. Filmi montajı, kurgusu, sesi ve renklendirmesinin sadece Karadeniz’ de yapılmasıyla da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
İlk fragmanıyla olumlu dönüşler alan filmin konusu; İki kaçak saklanacak yer ararken tesedüfler sonucunda Araklı’nın bir köyünde hoca olurlar. Aynı köyde iki akraba arasında yıllardır bitmeyen sınır kavgasını çözmek için köylüler ve yeni gelen hocalar ortak arazide gömü olduğunu söylerler. Böylece 3 kuşaktan beri süren sınır kavgasını çözmeye çalışırlar.
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