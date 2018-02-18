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Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 21:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da düzenlenen 3.

Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

Tekirdağ’da düzenlenen 3. Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan rüzgarı esti.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali, muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konserde, Boğaziçi Quartet, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan ile birlikte Tekirdağlı müzisyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Şostakoviç Gecesi’ beğeni topladı
Rus besteci Şostakoviç’in iki eserinden oluşan ve “Şostakoviç Gecesi” isimli konserin ilk bölümünde Boğaziçi Quartet, Yaylı Dörtlüsü No. 2 La majör Op. 68 isimli eseri icra etti. Konserin ikinci bölümünde ise dörtlüye Tuluğ Tırpan da katıldı ve birlikte Sol Minör Piyano Beşlisi, Op. 57 isimli besteyi seslendirdiler.
Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan’ın performansı hafızalara kazınırken, dinleyiciler topluluğu dakikalarca ayakta alkışladı. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak sanatçılara konser sonunda çiçek takdim ederek performanslarından dolayı kutladı.

Aydoğdu SEM’li çocuklar da konseri izledi
Süleymanpaşa Belediyesinin dezavantajlı Roman çocukların eğitim gördüğü Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri de izledi. Kendileri de keman eğitimi alan öğrenciler, konser sonunda sanatçılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Aydoğdu Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi (SEM) öğrencileriyle kısa bir sohbet gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Sizlere inanıyorum. Eğer çok çalışırsanız, buradaki ağabey ve ablalarınız gibi hatta onlardan çok daha iyi enstrüman çalabilirsiniz” dedi.

Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

Boğaziçi Quartet ve Tuluğ Tırpan konseri

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