HABER

Bollywood yıldızı Salman Khan’a 5 yıl hapis cezası

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 21:02 | Son Güncelleme

Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu.

Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu. 52 yaşındaki ünlü yıldız Khan 5 yıl hapis cezası aldı.
Aynı organizasyona katılan Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Öte yandan, Salman Khan 2002’de aracının kontrolünü kaybederek kaldırımdaki insanların arasına dalmış ve 1 kişinin ölmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Khan’ın kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.

Hastane yangınında yine aynı soru!Hastane yangınında yine aynı soru!
Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
Mehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktıMehmet Aydın'ın son vurgunu ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Diğer Haberler
Bollywood’un ‘Padişah’ lakaplı aktörü Salman Khan’a 2 sene hapis ceza

Bollywood’un ‘Padişah’ lakaplı aktörü Salman Khan’a 2 sene hapis ceza

Ünlü isimlerden sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen’ çağrısı

Ünlü isimlerden sokak hayvanları için ‘Satın Alma Sahiplen’ çağrısı

Paris Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

Paris Hilton, Dosso Dossi'de podyuma çıkacak

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

‘Kızım ve Ben’ filminin galası yapıldı

Ünlü Radyocu Adem Metan transfer oldu

Ünlü Radyocu Adem Metan transfer oldu

Magazin dünyasının popüler isimleri belirlendi

Magazin dünyasının popüler isimleri belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.