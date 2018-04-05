Bollywood yıldızı Salman Khan’a 5 yıl hapis cezası

Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu. 52 yaşındaki ünlü yıldız Khan 5 yıl hapis cezası aldı.
Aynı organizasyona katılan Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Öte yandan, Salman Khan 2002’de aracının kontrolünü kaybederek kaldırımdaki insanların arasına dalmış ve 1 kişinin ölmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Khan’ın kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.
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