Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ÜNLÜ manken Çağla Şıkel Bolu'da, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.
TEM yolunun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla bir araya gelen ünlü manken Çağla Şıkel; yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularda sohbet etti. Çağla Şıkel'i hayranları ilgiyle izledi. Şıkel, sohbetin ardından hayranlarına imza verip fotoğraf çektirdi.
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