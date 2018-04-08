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Bostancı Gösteri Merkezi’nde 15’inci kez Ferhat Göçer rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, aralıksız her sene sahne aldığı Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 15’inci konserinde sevenleriyle buluştu.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, aralıksız her sene sahne aldığı Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 15’inci konserinde sevenleriyle buluştu. Göçer, 2 saat boyunca pop müzikten aryaya, türküden rock müziğe, Türk halk müziğinden marşlara müzik türleri arasında yolculuk yaptı ve yaptırdı.
Ferhat Göçer, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki 15. konserinde sevenleriyle buluştu. Göçer, 2 saat boyunca pop müzikten aryaya, türküden rock müziğe, Türk halk müziğinden marşlara müzik türleri arasında yolculuk yaptı. Göçer’le birlikte birbirinden farklı şarkılara eşlik eden dinleyiciler de eğlenceli dakikalar yaşadı. Geceye son klip şarkısı "Bu Kalp İçinde Teksin" ile başlayan Göçer, "Bugün burada binlerce sevenim var. Bilmenizi istiyorum ki her biriniz bu kalp içinde teksiniz" dedi.
Göçer’in repertuvarına eklediği yeni şarkılar dikkat çekerken, ünlü şarkıcı "Yastayım", "Kızım", "Unutmuş Çoktan", "Cennet", "Ayrılırsak Ölürüz Biz", "Gül ki" gibi hit şarkılarını da seslendirdi.

"Siyah takım elbise takıntım oldu"
Takım elbisesi ile ilgili gelen soru üzerine Göçer, "Frank Sinatralar, Dean Martinler ile büyüdüm. Onları izledik, bu siyah takım elbise takıntım da onlardan kalma. 10 sene önceki konserimi izleyin, devamlılık sıkıntısı çekmezseniz” dedi.
"Kızım" şarkısını kendisini izlemeye gelen kızı Yağmur’a bakarak söyleyen Göçer’in gözleri doldu. Cennet şarkısını söylemeden önce Ferhat Göçer’in yaptığı ufak ankete göre de kendisini izlemeye gelenlerin yarısının bu şarkı eşliğinde evlendiği ortaya çıktı. Göçer, "Aryalar" şarkısı ile coşturdu. Söylediği aryalardan sonra bütün salon Göçer’i ayakta alkışladı.
Konser sırasında seyircileriyle de sohbet eden Ferhat Göçer, güldüren diyaloglara da imza attı. Bir seyircisinin "İlaç gibi geldin, çok iyi geldin Ferhat" sözleri sanatçıyı gülümsetti.

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