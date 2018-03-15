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Bu da Malatyalı Azer Bülbül

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Malatya’da yaşayan 33 yaşındaki Emrah Bakır, merhum sanatçı Azer Bülbül’e benzeyen sesiyle görenleri şaşırtıyor.Malatyalı Emrah Bakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Azer Bülbül’ün sesine benzeyen sesiyle dikkat çekiyor.Sesin yanında mimikleri ile de Azer Bülbül’ü anımsatan Bakır, Azer Bülbül’ü çok sevdiğini ve şarkılarını hala dinlediğini söyledi.Azer Bülbül’ün şarkıları çaldığı zaman kendini tutamadığını ifade eden Bakır, “Ben yine şarkılarını dinliyorum benim arkadaşlarım ise sesimin benzediğini söylüyorlar.

Bu da Malatyalı Azer Bülbül

Malatya’da yaşayan 33 yaşındaki Emrah Bakır, merhum sanatçı Azer Bülbül’e benzeyen sesiyle görenleri şaşırtıyor.
Malatyalı Emrah Bakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Azer Bülbül’ün sesine benzeyen sesiyle dikkat çekiyor.
Sesin yanında mimikleri ile de Azer Bülbül’ü anımsatan Bakır, Azer Bülbül’ü çok sevdiğini ve şarkılarını hala dinlediğini söyledi.
Azer Bülbül’ün şarkıları çaldığı zaman kendini tutamadığını ifade eden Bakır, “Ben yine şarkılarını dinliyorum benim arkadaşlarım ise sesimin benzediğini söylüyorlar. Rahmetlinin şarkılarını söylediğim zaman kendimi tutamıyorum, onun gibi söylüyorum. Tüm parçalarını ezbere biliyorum” ifadelerini kullandı.
Bakır, şarkı söylemeyi çok sevdiğini dile getirerek, “Benim elimden tutsunlar ben şarkı söylemek ve insanların gönlünde taht kurmak istiyorum” diye konuştu.

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