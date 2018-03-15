Bu da Malatyalı Azer Bülbül

Malatya’da yaşayan 33 yaşındaki Emrah Bakır, merhum sanatçı Azer Bülbül’e benzeyen sesiyle görenleri şaşırtıyor.
Malatyalı Emrah Bakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Azer Bülbül’ün sesine benzeyen sesiyle dikkat çekiyor.
Sesin yanında mimikleri ile de Azer Bülbül’ü anımsatan Bakır, Azer Bülbül’ü çok sevdiğini ve şarkılarını hala dinlediğini söyledi.
Azer Bülbül’ün şarkıları çaldığı zaman kendini tutamadığını ifade eden Bakır, “Ben yine şarkılarını dinliyorum benim arkadaşlarım ise sesimin benzediğini söylüyorlar. Rahmetlinin şarkılarını söylediğim zaman kendimi tutamıyorum, onun gibi söylüyorum. Tüm parçalarını ezbere biliyorum” ifadelerini kullandı.
Bakır, şarkı söylemeyi çok sevdiğini dile getirerek, “Benim elimden tutsunlar ben şarkı söylemek ve insanların gönlünde taht kurmak istiyorum” diye konuştu.
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Menbiç görüşmesi ertelendi!
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum