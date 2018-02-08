Bu kez gazozu Nuri Alço içti

Yıllar boyunca Yeşilçam filmlerinde gazoz ikram eden Nuri Alço, bu kez gazozu içen taraf oldu.

Gazoz, pişmiş toprak düdük ve çizgi roman temalı Kültür & Müze Kafe, Nuri Alço’nun eşliğinde Eskişehir’de açıldı. Açılış törenine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un Nuri Alço’ya gazoz ikram etmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerce gazoz şişelerinden oluşan gazoz koleksiyonu, çizgi romanlar ve pişmiş toprak düdüklere ev sahipliği yapan Kültür & Müze Kafe, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kazım Kurt ve Nuri Alço’nun eşliğinde açıldı. Gidenlere nostalji dolu zamanlar yaşatmayı amaçlayan kafenin açılışına yüksek sayıda katılım oldu.

Ziyarette yaptığı konuşmada Eskişehir’in değişim ve gelişimine değinen Alço, “Eskişehir, gerçekten cennet bir şehir oldu. Bugün yalnız Türkiye’de değil, dünyada bile küçük Venedik olarak anılıyor. Bunun için ben Kazım Başkanımızı kutluyorum ve sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kültür merkezi açtı” dedi.

Benim sağlığımda bunu görmem benim için en büyük ödül”

Gazoz müzesinin kendisine verilen en önemli hediye olduğunu vurgulayan oyuncu Nuri Alço, Başkan Kurt’a teşekkür etti. Yaşadığı sırada böyle bir müzenin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Alço, “Tabii ki bu organizasyon benim için çok önemli. Hem Eskişehirli olmam hem Odunpazarlı olmam sebebiyle sağolsun Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Bey benim için dünyanın en büyük ödülü vermiş oldu. Bugüne kadar benim 250’nin üzerinde ödülüm var. Onur ödülüm var. Adana Altın Koza’dan Antalya Altın Portakalı’na kadar bütün film festivallerinden var. Fakat benim için en önemli olan bu kendi şehrimde böyle filmlerde bana malolmuş bir gazoz esprisiyle Gazoz Müzesi’nin açılmış olması benim sağlığımda bunu görmem benim için en büyük ödül. Çünkü sanatçılara öldükten sonra caddelere sokaklara böyle yerlere isim veriliyor. Ama benim için tabii ki bu sağlığımda böyle bir şeyi görmem mutluluk ve onur verici bir şey. Kazım Başkan’a teşekkür ederim. Sanata, sanatçıya ve kültüre sahip çıktığı için. Kendisini kutluyorum. Biz de destekçiyiz. Her zaman Eskişehir çocuğu olarak Eskişehirimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.