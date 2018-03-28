Bülent Ersoy Popstar Salih’in performansını dolmaya benzetti

Edirneli Popstar Salih Zülüfoğlu, yarışmanın 3’ncü haftası jüri üyesi Bülent Ersoy’u performansıyla tekrar mest etmeyi başardı.

Popstar Salih, yarışmanın 3’ncü haftası sahneye, ‘Benim Yerimi de Sev’ adlı şarkıyla çıktı. Salih, Ersoy’dan 100 tam puan almayı başarırken 4 jüri üyesinden ortalama 96,75 puan aldı. Sahneye şarkısından önce bir mizansenle çıkan Salih, 2’nci hafta kötü performansının acısını çıkardı. Ersoy, Salih’e methiyeler düzerek, “Helal. Helal. Bu nasıl bir icra. Sadece ses olarak değil. Sahnede insana yaşatıyor. Zeytinyağlı dolmayı düşünün. Bir kilo soğanı doğranmış. Yapraklar taze, kuş üzümüyle, ufak ufak sarılmış gibi sen sundun. Sen hem artistsin hem çok güzel okuyorsun. Sen yüz numaraya layıksın” ifadelerini kullandı.