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Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 08:23 | Son Güncelleme

Popstar 2018 programında gösterdiği performansıyla jüri üyesi Bülent Ersoy’u mest eden ve haftanın birincisi olan Edirneli Salih Zülüfüoğlu’nun, Trakya Üniversitesi Konservatuvarında ortaokul birinci sınıfı dersleri kötü olduğu için aynı sınıfı 3 sene okuduğu ve okuldan atıldığı ortaya çıktı.Popstar 2018 programının ilk haftası “Devlerin Aşkı” şarkısını söyleyerek jüri üyelerinden 100 tam puan almayı başaran Zülüfoğlu, kusursuz performansıyla Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını sahneye fırlattırmayı başardı.

Bülent Ersoy’u mest eden Salih, konservatuvardan atılmış

Popstar 2018 programında gösterdiği performansıyla jüri üyesi Bülent Ersoy’u mest eden ve haftanın birincisi olan Edirneli Salih Zülüfüoğlu’nun, Trakya Üniversitesi Konservatuvarında ortaokul birinci sınıfı dersleri kötü olduğu için aynı sınıfı 3 sene okuduğu ve okuldan atıldığı ortaya çıktı.
Popstar 2018 programının ilk haftası “Devlerin Aşkı” şarkısını söyleyerek jüri üyelerinden 100 tam puan almayı başaran Zülüfoğlu, kusursuz performansıyla Bülent Ersoy’a nota kağıtlarını sahneye fırlattırmayı başardı. Edirne Umurbey Mahallesi’nde mütevazi yaşamı olan ve herkesin gözdesi olmayı başaran Zülüfüoğlu, 24 yaşında evli ve bir çocuk babası.

“Tembel biriydim okulda”
13-14 yaşından beri müzik camiasının içinde olduğunu belirten Zülüfoğlu, “Aynı zamanda keman sanatçısıyım. Konservatuvarı bitiremedim. Eğitim hayatım iyi değildi. Tembel biriydim okulda. Okumayı sevmiyordum. Orta birinci sınıfı okumadım. Çalışmadığım için normal derslerden kaldım, keman dersimden değil. Eğitim derslerinden kaldım” dedi.

“Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım”
Farklı farklı ses yarışmalarına katıldığını ifade eden Zülüfoğlu, “Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum” şeklinde konuştu.

“Gazinoda şarkı söylüyorum”
Gazinoda şarkı söylediğini belirten Zülüfoğlu, “Küçükken televizyonda bir şarkı çıkar hemen beynime, hafızama alırım. Normalde gazinoda şarkı söylüyorum. Sesimle para kazanıyorum. Sesim ön plana çıktığından beri keman çalmayı bıraktım. Sesimi ön planda tutmak istedim. Verseler nota okurum. Ses Allah’ın vergisi. Ben kendim gibi okuyorum ama notalara bakıldığında nota okumuşum gibi. Ben yarışmaya çıktığımda Bülent Ersoy notaları takip etti. Sonra sahneye fırlattı kağıtları” dedi.

“Güzel bir albüm yapmak istiyorum”
Gerçek Popstar’da olması gereken özellikleri anlatan Zülüfoğlu, “Popstar olmak şan okumak değil. Giyiminle, konuşmanla, insanlara hitabınla, insanların gözünde iyi biri olmakla Popstar olunur. Sahne adabıyla. En büyük hedefim gerçek sanatçı olmak. Güzel bir albüm yapmak. En güzel yerlerde en güzel sanatçılarla çalışmak” diye konuştu.

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