Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'e Gaziantep'te yoğun ilgi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'e geldi. Ünlü oyuncular, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.
Başrollerini paylaştıkları 'Can Feda' filminin tanıtımı için Gaziantep'te hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular, salona girmekte zorlanırken zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı. Özçivit ve Bürsin filmini izlemeye gelen sinemaseverlerle de selfie yaptı.
Film öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirerek askeri eğitim aldıklarını ifade eden Burak Özçivit, "Kerem ve ben farklı yerlerde eğitim aldık. Kerem'in eğitimi biraz daha zordu. Türk Hava Kuvvetleri'nde aldığı eğitimlerde pilotların maruz kaldığı 'G' kuvvetine maruz kalmak zorunda kaldı" dedi.
Kerem Bürsin ise Özçivit'in aldığı eğitimin daha uzun süreli olduğunu kaydederek, "Benim için çok ilginç bir deneyimdi" diye konuştu.
Filmin son zamanlarda popüler olan savaş filminden farklı olduğunu söyleyen iki oyuncu, 'Can Feda'nın görsel açıdan çok zevkli olduğunu belirtti. Özçivit ve Bürsin daha sonra tüm salonları ziyaret ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı
Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın serbest bırakıldı
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz
El Bab'da büyük patlama
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum