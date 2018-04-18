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Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sertap Erener, ‘40.

Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

Ünlü sanatçı Sertap Erener, ‘40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ dolayısıyla Bursa’da verdiği konserle hayranlarını coşturdu.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da yapılan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamaları sürüyor. İlk gün düzenlenen şenlik yürüyüşüyle start alan ve 40 ülkeden 800 çocuğun iştirakiyle devam eden faaliyetler, ülke gösterilerinin ardından Sertap Erener konseriyle renklendi. Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği konser için Bursa’ya gelen Sanatçı Erener, sempatik tavırları ve sahne performansıyla gönülleri fethetti.
Sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla hayranlarını coşturan Erener, hareketli parçalarda sahnede yaptığı dans şovuyla büyük ilgi gördü. Eski stat meydanında yapılan ve halka yönelik ücretsiz gerçekleştirilen konsere binlerce Bursalı katıldı.

Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

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