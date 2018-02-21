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Cambridge Düşesi Middleton, Türk modacının tasarımını giydi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 12:06 | Son Güncelleme

Prens William’ın eşi Kate Middleton, Buckingham Sarayı’nda verilen moda etkinliğine Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu’nun tasarladığı elbiseyle katıldı.Prens William’ın eşi Kate Middleton, Buckingham Sarayı’nda bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Prens William’ın eşi Kate Middleton, Buckingham Sarayı’nda verilen moda etkinliğine Türk asıllı modacı Erdem Moralıoğlu’nun tasarladığı elbiseyle katıldı.
Prens William’ın eşi Kate Middleton, Buckingham Sarayı’nda bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Konuklar arasında küresel moda endüstrisinin önde gelen isimleri de yer aldı. 7 aylık hamile olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, Erdem Moralıoğlu imzasını taşıyan çiçek desenli siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Kate Middleton Londra Moda Haftası resepsiyonuna katılan konuklar arasında bulunan Erdem Moralıoğlu’na el salladı.
Erdem Moralıoğlu kimdir?
Ünlü modacı Erdem Moralıoğlu, 1978 yılında Montreal’de dünyaya geldi. İngiliz bir anne ile Türk bir babanın oğlu olarak doğan Erdem Moralıoğlu, çocukluğunu Brimingham’da geçirdi. Moralıoğlu lisansını Ryerson Üniversitesi’nde moda üzerine yaptı. 2000 yılında Londra’da Royal College of Art moda üzerine eğitim gördü. 2003 yılında buradan yüksek lisans derecesini alan Moralıoğlu, New York’a taşınıp Diane von Furstenberg ile çalıştı ve 2005’te tekrar Londra’ya taşınarak markasını kurdu.

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