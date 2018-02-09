Caz tatilinde Fatih Erkoç Quartet coşkusu

Uluslararası Nilüfer Caz tatili kapsamında hayranları ile buluşan Fatih Erkoç Quartet, unutulmaz bir gece yaşattı. Cazın ustası Erkoç ve ekibi sergilediği performans ile ayakta alkışlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz tatili, cazın ustalarını Bursalı sanatseverlere buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu kez en az pop müziğinde olduğu kadar cazda da kendini kanıtlamış Fatih Erkoç, ekibiyle birlikte BAOB Oditoryum’da sahne aldı. Büyük ilgi gösterilen gecede Fatih Erkoç Quartet, birçok besteyi başarıyla seslendirdi. Erkoç’a, Uraz Kıvaner piyanoda, Tolga Bilgin trompette, Onur Alatan davulda, Ozan Musluoğlu da basda eşlik etti. İki saati aşkın konser sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Fatih Erkoç Quartet’i kutlayarak, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çiçek verdi.

Uluslararası Nilüfer Caz tatili kapsamında 12 Şubat Pazartesi günü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde İstanbul Kâinat Radyosu, farklı tarzıyla sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. Etkinliğin finalini Ediz Hafızoğlu, 18 Şubat Pazar günü Nâzım Hikmet Kültürevi’nde vereceği konserle yapacak.

Hafızoğlu hayranlarıyla aynı günde Davul Atölyesi’nde buluşacak ve caz müziğinde davul kullanımına dair bilgiler verecek. Nilüfer Caz tatili kapsamında ayrıca “Whisplash” adlı film de 16 Şubat’ta Konak Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşacak.