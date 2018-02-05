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Cebimdeki Yabancı’ya Bursa’da yoğun ilgi

MAGAZİN HABERLERİ | 05.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Cebimdeki Yabancı filminin Bursa gösterimine katılan başrol oyuncularına Bursalı sinema severler yoğun ilgi gösterdi.

Cebimdeki Yabancı’ya Bursa’da yoğun ilgi

Cebimdeki Yabancı filminin Bursa gösterimine katılan başrol oyuncularına Bursalı sinema severler yoğun ilgi gösterdi. BKM imzalı filmin Bursa gösterimi dün gece yapıldı. Filmin başrol oyuncuları Leyla Lydia Tuğutlu, Buğra Gülsoy, Serkan Altunorak, ile filmin yönetmeni Serra Yılmaz ve filmin yapımcısı Ferzan Özpetek’te özel gösterimi izleyenler arasındaydı. Filmin başrol oyuncularına Bursalı sinema severler yoğun ilgi gösterdi.
Gösterim öncesi kamera karşısına geçen Leyla Lydia Tuğutlu ‘’Bu güzel insanlarla çalışmak çok gurur verici’’ diye konuştu. Film yapımcısı Ferzan Özpetek ise ‘’Biz çok güzel vakit geçirdik. Güzel bir film yaptık. Filmin sonucundan çok memnunuz’’ dedi. Geçtiğimiz yıl ülkesinde gişe rekorları kıran bir İtalyan filminden uyarlanan “Cebimdeki Yabancı”, kadın-erkek ilişkilerine, teknolojinin etkisi üzerinden bakıyor.

Cebimdeki Yabancı’ya Bursa’da yoğun ilgi

Cebimdeki Yabancı’ya Bursa’da yoğun ilgi

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