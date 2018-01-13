Cem Belevi, Tokat'ta hayranlarını coşturdu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- POP müzik şarkıcısı Cem Belevi, Tokat'ta verdiği konserde şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi içerisinde ücretsiz düzenlenen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Alkışlar arasında sahneye çıkan Cem Belevi, sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkıcının 'Sor', 'Aç kollarını' ve 'Dumanlı sevda' gibi popüler şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Hayranları Cem Belevi'yi cep telefonları ile görüntülemek için birbirleri ile yarıştı.
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