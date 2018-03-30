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Cem Yılmaz verdiği kilolarla şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 13:10 | Son Güncelleme

Ataşehir’de sergilenen Berliner Ensemble “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyununun galasına ünlüler akın etti.

Ataşehir’de sergilenen Berliner Ensemble “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyununun galasına ünlüler akın etti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz verdiği kilolarla dikkat çekerken, gecenin en dikkat çeken ünlüsü oldu.
Ataşehir’deki Watergarden İstanbul bünyesinde bulunan DasDas sahnesinde önceki gün tiyatro tarihinin en önemli eserlerinden biri olan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ isimli kült izleyici ile buluştu. Galaya ünlüler akın ederken en çok ilgili ünlü komedyen Cem Yılmaz çekti. Cem Yılmaz, son zamanlarda spor ve diyetle yaklaşık 30 kilo verirken, zayıf halini görenler şaşkına döndü. Gala gecesine Cem Yılmaz’ın dışında , Ozan Güven, Gökçe Bahadır, Koray Candemir gibi birçok ünlü isim katıldı.

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