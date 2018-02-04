Cengiz Kurtoğlu’nun göbekli halinden eser kalmadı

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, Edirne’de konser verdi. Geceye Kurtoğlu’nun zayıflamış hali damga vururken sanatçının geçtiğimiz Haziran’da ayında tüp mide ameliyatı olduğu belirtildi.

Kurtoğlu, Edirne’de bir restoranda sevenleriyle bir araya geldi. Söylediği eski ve yeni şarkılarıyla sevenlerini mest eden Kurtoğlu, geceye şarkılarından çok zayıflamış haliyle damga vurdu. Kurtoğlu’nun konserde eski göbekli halinden eser kalmadığı objektiflere yansıdı.