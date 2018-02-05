Cevher’den iddialı bir klip geliyor

Ünlü şarkıcı Cevher, müzik listelerini alt üst eden ‘’Merhametsiz’’ adlı parçasına yaptığı remikse Almayan’da iddialı bir klip çekti.

Arabesk ve pop şarkılara yaptığı kendine has yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Cevher, ‘’Merhametsiz’’ adlı yeni albümünü hayranlarının beğenisine sundu. Tüm müzik marketlerinde yerini alan yeni albüm, müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaşan parçaya, Türkiye’nin birçok ilindeki başarılı DJ’ler özel remiksler yaparak Cevher ile paylaştı. DJ’lerin paylaşımlarını ele alan usta sanatçı, ’’Merhametsiz’’ adlı parçasına Tarık İster’in aranjörlüğünde özel bir remiks hazırladı. Öte yandan, Cevher müzik listelerini alt üst eden remiksi için Almayan’nın Köln şehrinde beş dönüm arazi üzerine kurulu Odenien-Köln Festivalinde iddialı klip çekti. Kemal Kekeva yönetmenliğinde yaklaşık 3 gün süren çekimlerde, elde edilen dinamik yapı ve kaliteli görüntüler başarılı bir klip olacağının sinyalini verdi.