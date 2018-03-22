HABER

“Çocuklar Sana Emanet” filminin oyuncuları Adana’ya geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

Yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’in özel gösterimi, 31 Mart Cumartesi günü Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşecek.Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’in başrolünü oynayan Engin Akyürek ile diğer oyuncular 31 Mart’ta saat 16.45’te Optimum AVM’de hayranlarıyla bir araya gelecek.

“Çocuklar Sana Emanet” filminin oyuncuları Adana’ya geliyor

Yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’in özel gösterimi, 31 Mart Cumartesi günü Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşecek.
Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’in başrolünü oynayan Engin Akyürek ile diğer oyuncular 31 Mart’ta saat 16.45’te Optimum AVM’de hayranlarıyla bir araya gelecek. Oyuncular, gerçekleşecek özel gösterim öncesinde sevenleriyle söyleşi yapacak.
Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrası geldiği kasabada ortaya çıkan sıra dışı olayların gerilimli bir dille anlatıldığı sürükleyici filmin özel gösterimi 31 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.
Türk sinemasında “Babam ve Oğlum, Issız Adam, Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda” gibi unutulmaz filmlerine imza atan başarılı yönetmen Çağan Irmak’ın son filmi “Çocuklar Sana Emanet” 23 Mart’ta vizyona girmişti.
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer, Birsen Dürülü, Eren Devrim, Osman Alkaş, Ogün Kaptanoğlu ve Parla Şenol yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, gençlik sırrını paylaştı

Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek: “Demet Hanım kendi pop şarkılarını okusun”

Bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek: “Demet Hanım kendi pop şarkılarını okusun”

Oyuncu Alperen Duymaz: “Direniş Karatay filmi İç Anadolu ve Konya’daki gençler için önemli"

Oyuncu Alperen Duymaz: “Direniş Karatay filmi İç Anadolu ve Konya’daki gençler için önemli"

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

'Müzeyyen' Müzikali Bursa'da sahnelendi

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

Ünlü oyuncu Michelle Rodriguez'in Şanlıurfa gezisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.