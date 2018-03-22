“Çocuklar Sana Emanet” filminin oyuncuları Adana’ya geliyor

Yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi ‘Çocuklar Sana Emanet’in özel gösterimi, 31 Mart Cumartesi günü Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde gerçekleşecek.

Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’in başrolünü oynayan Engin Akyürek ile diğer oyuncular 31 Mart’ta saat 16.45’te Optimum AVM’de hayranlarıyla bir araya gelecek. Oyuncular, gerçekleşecek özel gösterim öncesinde sevenleriyle söyleşi yapacak.

Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrası geldiği kasabada ortaya çıkan sıra dışı olayların gerilimli bir dille anlatıldığı sürükleyici filmin özel gösterimi 31 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak.

Türk sinemasında “Babam ve Oğlum, Issız Adam, Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda” gibi unutulmaz filmlerine imza atan başarılı yönetmen Çağan Irmak’ın son filmi “Çocuklar Sana Emanet” 23 Mart’ta vizyona girmişti.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer, Birsen Dürülü, Eren Devrim, Osman Alkaş, Ogün Kaptanoğlu ve Parla Şenol yer alıyor.