Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiğini oğlu Ali Özbir doğruladı.

Bir youtube kanalında Çukur isimli dizinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu işinsanı Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediğini ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda Çukur dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı.

1937’de doğduğu Kars’tan İstanbul’a gelip iş hayatına Aksaray’da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Çukur dizisinin daha ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya ’hayır’ diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor.