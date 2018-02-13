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Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2018 16:07 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiğini oğlu Ali Özbir doğruladı.Bir youtube kanalında Çukur isimli dizinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi.

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiğini oğlu Ali Özbir doğruladı.

Bir youtube kanalında Çukur isimli dizinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu işinsanı Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediğini ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda Çukur dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı.
1937’de doğduğu Kars’tan İstanbul’a gelip iş hayatına Aksaray’da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Çukur dizisinin daha ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya ’hayır’ diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor.

Koçovalı İdris ve Kürt İdris arasındaki benzerlik
Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy’un Koçovalı’ya özel konser veriyor. Kürt İdris’in de gerçek hayatta Bülent Ersoy ile böyle bir ortamı olduğu kaydediliyor. Ünlü kabadayı, sanat dünyasından da İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney ile doslukları ile de biliniyor. Ünlü sunucu Esra Erol’un kayınbabası olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti. Ayrıca, İdris Özbir’in hayat hikayesinin de yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor.

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisinin İdris Koçovalı’sının gerçekte kim olduğu ortaya çıktı

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