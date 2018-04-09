Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde Koray Avcı rüzgarı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10’ncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.
Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahalle Meydanı’nda düzenlenen festivalin son gününde ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Avcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Avcı sarkıllarının yanı sıra anlattığı hikayelerle de izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Avcı vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.
Avcı, üniversiteyi Muğla’da okuduğunu ve Fethiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Festival kapsamında konser için kendisini davet eden Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan Avcı’ya teşekkür etti. Konserin ardından muhtar Avcı’ya çiçek verdi.
10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Koray Avcı konseriyle sona erdi.
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