Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Ünlü marka Dolce & Gabbana, Milano Moda haftasında çantalarını ’drone’ ile moda severlere tanıttı.
Ünlü marka Dolce & Gabbana, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında sürecek Milano Moda haftasında açılışı, son seri çantalarını modaseverlere drone ile tanıtarak gerçekleştirdi. Etkinlikte ’drone’ların uçuşlarının engellenmemesi için katılımcılardan Wi-Fi bağlantılarını kapatmaları istendi. Bağlantıların açılıp kapanmasıyla defile bir saat gecikmeli olarak başladı.
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