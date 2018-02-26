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Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 23:53 | Son Güncelleme

Ünlü marka Dolce & Gabbana, Milano Moda haftasında çantalarını ’drone’ ile moda severlere tanıttı.Ünlü marka Dolce & Gabbana, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında sürecek Milano Moda haftasında açılışı, son seri çantalarını modaseverlere drone ile tanıtarak gerçekleştirdi.

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Ünlü marka Dolce & Gabbana, Milano Moda haftasında çantalarını ’drone’ ile moda severlere tanıttı.
Ünlü marka Dolce & Gabbana, 21 - 27 Şubat tarihleri arasında sürecek Milano Moda haftasında açılışı, son seri çantalarını modaseverlere drone ile tanıtarak gerçekleştirdi. Etkinlikte ’drone’ların uçuşlarının engellenmemesi için katılımcılardan Wi-Fi bağlantılarını kapatmaları istendi. Bağlantıların açılıp kapanmasıyla defile bir saat gecikmeli olarak başladı.

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

Defilede çantalar ’drone’la tanıtıldı

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