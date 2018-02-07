Demet Akalın: Hira'nın doğum günü bayağı verimliydi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ’da konser veren Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum günü için, "Gelebilen arkadaşlarımız geldi. Gelemeyenler çiçek, altın, mücevher gönderdi. Bu sene doğum günü bayağı verimliydi" dedi.

Uludağ'ın gençlik festivallerinden 'Bilyoner Winterfest 2018'in ikinci etabında tekrar sahne alan Demet Akalın, genç hayranlarının yoğunluğuna dikkat çekip "Ben de bugün küçük bir üniversiteli gibi giyindim" dedi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, "Hira'nın doğum günü çok güzel geçti. Gelebilen arkadaşlarımız geldi. Gelemeyenler çiçek, altın, mücevher gönderdi. Bu sene bayağı verimli bir doğum günüydü" dedi.

'HAYATTA KAYAK YAPMAM'

Akalın, Uludağ'da kayak pistlerine olan ilgisi sorulduğunda da Michael Schumacher'in geçirdiği kayak kazasını örnek göstererek, "Hayatta kayak yapmam" dedi. Akalın, "Ben o işi 5-6 sene önce bıraktım. O zamanlar bir lifim atmıştı, hatta o sene bütün Uludağ konserlerini spor ayakkabı ile tamamladım. Yok anam" diye konuştu.

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