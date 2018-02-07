Uludağ’da düzenlenen Kış Festivali’nde ikinci kez konser veren Demet Akalın, binlerce hayranını coşturdu. Akalın, Seren Serengil ile görüştüğünü belirterek, “Bir daha hiç kimsenin başına gelmemesi dileğiyle diyoruz" diye konuştu.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da Winterfest 2018 kapmasında konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dansçılar ile sahneye çıkan Akalın, yaptığı dans şovları ile büyük ilgi gördü. Eski ve yeni albümlerinden şarkılarını seslendiren Akalın, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalarak kendisini izlemeye gelen binlerce hayranını coşturdu.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, "Bu akşam güzel geçecek ama sona doğru biraz arabeske bağlarız. Ondan sonra eğlenenleri, ayrılanları görürüz orada” dedi.

Mahkemenin yasağına rağmen bir başka meslektaşı aleyhinde konuşmaya devam ettiği için geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy Kadın Tutukevi’ne girip 3 gün kalan Seren Serengil ile ilgili konuşan Akalın, "Seren Serengil ile görüştüm. Cezaevinden çıktı, cezasını çekti. Bir daha hiç kimsenin başına gelmemesi dileğiyle diyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü 4 yaşına giren kızı Hira için eşi Okan Kurt ile birlikte Mickey Mause figürlü unutulmaz bir doğum günü partisi düzenleyen Akalın, kızının doğum gününün çok bereketli geçtiğini söyledi. Akalın, "Hira’nın doğum günü güzel geçti. Gelebilen arkadaşlarımız geldi, gelemeyenler çiçek, altın, mücevher gibi hediyeler getirdi. Bu sene bayağı verimli bir doğum günü geçti” diye konuştu.

Sık sık Uludağ’a geldiği halde neden kayak yapmadığı sorusuna Akalın, "6 sene önce kayarken bir lifim atmıştı, o sene Uludağ konserlerini spor ayakkabıyla bitirmek zorunda kaldım. Ben biraz şanssızım, biraz da nazar var. Ayağımı falan kırarım" yanıtını verdi.