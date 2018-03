Demet Şener’in Edvina Sponza’ya açtığı 500 bin TL’lik davada tanıklar dinlendi

Demet Şener, yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin TL’lik manevi tazminat davasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlenirken Şener, “Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım” dedi.

Demet Şener’in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza’ya açtığı 500 Bin liralık manevi tazminat davasına devam edildi. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Şener avukatlarıyla katılırken, duruşmaya katılmayan davalı Edvina Sponza’yı avukatları temsil etti.

“Zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi”

Duruşmada Şener ve Sponza’nın tanıkları dinlenildi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Şener’in spor hocası Eftan Metin ” 2016 Eylül ayında evde Demet’e spor dersi verdiğim sırada kapı çalındı ve bir zarf içerisinde kadın iç çamaşırları ve bir not geldi. Notta ‘Bunları yalancı kocana verirsin, artık başkasına verir’ yazıyordu. Demet bunu gördüğünde fenalaştı, çocuklar görmesin diye evdeki çalışanla çocukları yukarı gönderdik” dedi.

“Çıplak fotoğrafları gördüm, olay karşısında çok şaşırdım”

10 yıldan beri Demet’in özel spor hocası olduğunu kaydeden Metin, “Evlerinde iken yine Edvina Sponza’nın Demet’in tabletine ve Enis Şener’in telefonuna gönderdiği çıplak fotoğrafları gördüm. Örnek aile düzenleri vardı. Olay karşısında çok şaşırdım” diye konuştu.

“İbrahim’le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi”

Duruşmada daha sonra tanık olarak dinlenilen Şener’in ağabeyi Enis Şener ise, “Edvina Sponza bana telefonla ulaşarak İbrahim’le ilişkisinin olduğunu ve ispatlarını ileteceğini söyledi. Bu ispatları Demet’e göstermemi istedi. Whatsap üzerinden İbrahim’le olan beraberliklerine ilişkin yazışmalarını ve fotoğraflarını gönderdi. Yazışmalarda İbrahim’in Demet’ten ayrılması gerektiği, İbrahim’le evleneceklerini ve çocukları olduğunda adının Kiraz olacağı şeklinde mesajlar vardı. İbrahim’le çektiği fotoğrafları attı. İbrahim’in kendisine aldığı hediyeleri gösterdi” diye konuştu.

“Sponza, ‘İbrahim’le tanışıyoruz, sadece arkadaşım’ dedi”

Duruşmada daha sonra davalı Edvina Sponza’nın iki arkadaşı tanık olarak dinlenildi. Edvina ile yakın arkadaş olduklarını kaydeden tanık Nilüfer Vurgun Edvina ile 20 yıllık arkadaş olduklarını kaydetti. İlişki haberlerini basından gördükten sonra Edvina Sponza’ya durumu sorduğunu söyleyen Vurgun, “Sponza bana ‘İbrahim’le tanışıyoruz. Sadece arkadaşım’ dedi. İlişki iddialarını doğrulamadı. Eğer ilişkileri olsaydı söylerdi” ifadelerini kullandı.

Tanık Aslı Gülen Kızanoğlu ise Edvina’nın İbrahim’le ilişkisi olduğunu bilmediğini bu konuda herhangi bir şey duymadığını söyledi.

Mahkeme İbrahim Kutluay ve Demet Şener arasında gerçekleşen boşanma davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye koridorlarında basın mensuplarının soruları üzerine Şener, “Dinlediniz her şeyi zaten, yaşadıklarımı görmüş oldunuz. Bir kadının bir kadına yaşatabileceği en ağır şeyleri yaşadım” diye konuştu.