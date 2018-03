Derya Baykal, Adanalı kadınlarla buluştu

Televizyon programcısı, sunucu ve oyuncu Derya Baykal, Adanalı hayranlarıyla bir araya geldi. Bol kahkahalı sohbeti ile sevenlerinin gönlünde bir kez daha yer edinen Derya Baykal, katılımcılara hayata dair birçok konuda ipuçları verdi.

Derya Baykal, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde düzenlenen "Hayata Dair Pratik Uygulamalar” konulu söyleşide, dünyanın en güzel duygusu annelikten, el işlerine, yemek tariflerinden dekorasyon, yaşam ve sağlığa kadar birçok konuda hayranlarıyla sohbet etti. Sanatçıyı görmeye gelen ziyaretçiler kendisiyle fotoğraf çektirmek için yarışırken Baykal, Adana’da olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“Belki de bir dizi yaparım”

Herkesin ne zaman program yapacağını merak ettiğini söyleyen Derya Baykal, “Ben televizyon sahibi veya yapımcısı değilim. Teklifler var ama bir türlü oluşamıyor. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an bütün bildiklerimi, yeni yaptığım şeyleri sosyal medya kanalında paylaşıyorum, takipte kalın. Şimdilik oradan idare ediyoruz ama sonrasında inşallah belki de bir dizi yaparım. Sevgimiz baki, biz her türlü birbirimize ulaşırız. Elimde olsa yarın sabah ekranlarda olmak isterim” dedi.