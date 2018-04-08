İzmir’de podyuma dönüştürülen duvarlarda gerçekleştirilen ’dikey defile’ nefesleri kesti. Aksiyon dolu defilede 12 Türk model ve sekiz Alman akrobat model, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Karma Event’in düzenlediği dikey defile, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kent Meydanı’na kurulan iki adet dikey, bir yatay podyumda gerçekleştirildi. Organizasyonda 12 Türk model, sekiz Alman akrobat model sahneye çıktı. Halatlara bağlı olarak dikey podyumda yürüyen ve akrobatik hareketler yapan mankenler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Saat 15.00 ve 17.30’de düzenlenen defilelerin ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarladığı "Metamorfoz Denim" koleksiyonu, akrobat mankenler tarafından yağmur altında sunuldu.

Etkinlik kapsamında üç defa düzenlenen dikey defile, izleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Mankenler gösterileri sırasında İzmirlilerden büyük alkış aldı. Sekiz Alman akrobat mankenin gerçekleştirdiği dikey defilenin kareografisini ünlü kareograf Etienne Herr üstlenirken, Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın kareografisini gerçekleştirdiği yatay defilede Duman Ajans mankenleri en az akrobat mankenleri kadar beğeni topladı. Gecenin sunuculuğunu Hakan Doğanay yaptı.

MaviBahçe AVM Müdürü Vedat Özeren konuşmasında, “Yapmış oldukları özenli çalışma için Karma Event ailesine, bu etkinlik için Almanya’dan gelen ünlü koreograf Etienne Herr’e, günlerdir organizasyon için hazırlanan ulusal ve uluslararası mankenlerimize, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztüna, Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Önlü hocalarımıza, bizlere her konuda maddi ve manevi desteğini esirgemeyen yatırımcılarımız Sayın Dr. Selami Özel ve kızı Zeynep Akman’a en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.