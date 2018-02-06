Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur gibi usta isimlerin oynadığı ve 9 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan “Direniş Karatay” filmi için ‘Sokak Kafası’ lakaplı internet fenomeni şarkıcı Yener Çevik rap şarkı yorumladı.

Sözleri Yener Çevik, Müziği Yasin “Nasihat Ulu imzalı “HU” isimli şarkı, filmin vizyonu öncesi tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yayınlandığı andan itibaren internet ortamında yer alan rap tarzı şarkı özellikle tarihi ve savaş içerikli filme kattığı farklı yorumu ile büyük ilgi gördü. Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran ve ‘Son Selçuklu Kahramanı’ olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay 9 Mart 2018’te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez KTO Konya Karatay Üniversitesinin kendi tarihinden yola çıkarak özgün bir hikaye ile izleyiciye aktaracağı filmin senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok kaleme aldı. Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Burcu Özberk, Alperen Duymaz Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı film, Selçuklu dönemini anlatan ilk film olma özelliğini taşıyor. 2017 Temmuz-Ağustos aylarında çekimleri Konya’da gerçekleşen filmin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, Genel Danışmanlığını ise Serdar Akar üstlendi.

Filmin kadrosunda ayrıca Bahadır Yenişehirlioğlu, Furkan Palalı, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Yusuf Aytekin, Ece Yaşar, Nik Xhelilaj, Fırat Temir gibi isimler de yer alıyor.