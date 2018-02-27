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Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan 108’inci bölüm fragmanında Ertuğrul Bey’in, Sultan Alâddin’in huzuruna elleri bağlı getirilmesi ve Alâddin’in kılıcını çekmesi izleyicilerde şok etkisi oluşturdu.Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul’da 108’inci bölüm fragmanı yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul’un yayınlanan 108’inci bölüm fragmanında Ertuğrul Bey’in, Sultan Alâddin’in huzuruna elleri bağlı getirilmesi ve Alâddin’in kılıcını çekmesi izleyicilerde şok etkisi oluşturdu.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul’da 108’inci bölüm fragmanı yayınlandı. Birbirlerine öz kardeş kadar bağlı olan Bamsı ve Turgut arasında yaşanan kavga fragmana göre hüsranla bitti. ‘Turgut Alp ölecek mi’ sorusunun yanıtı sosyal medya da şimdiden büyük merak konusu haline gelirken fragmanda Ertuğrul Bey’in, Sultan Alâddin’in huzuruna elleri bağlı getirilmesi ve Alâddin’in kılıcını çekmesi dizinin izleyenlerine ikinci şoku yaşattı.
“Ertuğrul, Sultan Alâddin’le niçin ters düştü?”, “ Ertuğrul’un akıbeti ne olacak?” “Ertuğrul Bey, Sultan Alâeddin’in kılıcının ucundan nasıl kurtulacak?” gibi soruların cevabı Diriliş Ertuğrul’un Çarşamba Akşamı yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak.

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