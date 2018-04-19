Diriliş Ertuğrul ekibi Kayseri’de

Diriliş Ertuğrul dizisinde Artık Bey rolünü canlandıran Ayberk Pekcan ile Abdurrahman Alp rolünü canlandıran Celal Al, Tekden Koleji tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunda eğitim desteği vermek amacıyla düzenlenen türkü şölenine katıldı.

Tekden Koleji tarafından Büyükşehir Belediyesi ve Türk Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi’nin destekleriyle Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunda eğitim desteği vermek amacıyla ‘Afrin’de bir kalemde sen ol’ adlı türkü şöleni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen şölene, Diriliş Ertuğrul dizisinde Artık Bey rolünü canlandıran Ayberk Pekcan ile Abdurrahman Alp rolünü canlandıran Celal Al da katılarak destek verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şölenin açılış konuşmasını yapan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “18 Mart Afrin’in kurtuluşudur. Çok manalı bir gün. Aynı 18 Mart’ta 103 sene evvel Çanakkale zaferi de gerçekleştirilmişti. Çanakkale bir milletin kahramanlaştığı bir zaferdir. 103 yıl sonra aynı kahramanlaşma bir toplumun milletleşmesi yerden gerçekleşti. Yeniden bir diriliş gerçekleşiyor. Mehmetçik gözünü kırpmadan gönüllü olarak gitti ve orada bizler için savaş veriyor. Arkasından bir millette onları desteklemek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir milletin topyekun kahramanlığı budur” ifadelerini kullandı.