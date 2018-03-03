IHAAW141607-SIY/03-03-2018
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.
03.03.2018 14:16:07 TSI
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