IHAAW141607-SIY/03-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

03.03.2018 14:16:07 TSI

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