Diva, Bursa'da konser verdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRK sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Bursa'da hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.
Jolly Joker Bursa'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla salonu dolduran yaklaşık bin 500 kişiyi coşturan Bülent Ersoy'a zaman zaman hayranları da eşlik etti. Sahnede, kendisine yoğun ilgi gösteren hayranlarına teşekkür eden Ersoy, Bursalı müzikseverlerin gönlünü fethetti.
Kalabalık, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bülent Ersoy'un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
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