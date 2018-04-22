Diva ile Abacı’dan unutulmaz konser

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy ile Türk Sanat Müziği’nin dev yorumcusu Muazzez Abacı, Ankara’da sahne aldı.

Cumartesi akşamı Ankara’nın gözde eğlence merkezi Winner İncek’te sahneye ilk olarak Muazzez Abacı çıktı. Eskiden bu kadar heyecanlanmıyordum, şimdi daha heyecanlı oluyorum karşınızda" diyerek duyduğu mutluluğu paylaşan

Abacı, en güzel şarkılarını seslendirdi. Abacı, "Sezenimin Şarkıları" adıyla çıkardığı Sezen Aksu şarkılarından oluşan albümünden de ısrar üzerine şarkılar seslendirdi. Programının sonlarına doğru sahnede tansiyonu düşen Muazzez Abacı, programını yarım saat erken bitirmek zorunda kaldı. Yardımcıları tarafından kulise alınan Abacı’nın kendisini iyi hissetmediğini öğrenen Bülent Ersoy, Abacı’nın yanına geldi. Ersoy ve Abacı, birlikte basın mensuplarının karşısına çıktılar. Abacı yaşadığı durumu gazetecilere, "İyiyim. Birden soğuk ter dökmeye başladım, önce sahnede bir an oturdum ama baktım ki başım dönüyor, onun üzerine erken veda etmek zorunda kaldım ama iyiyim çocuklar, kendimi iyi hissediyorum" dedi. Bülent Ersoy ise, Abacı’ya "Kız gibisin" diyerek takıldı.

Basın mensuplarının “6 yıl sonra yeniden bir aradasınız” hatırlatmasına ise iki sanatçı, "Biz çok eski ve iyi dostuz, sanki dün birlikteymişiz gibi hissediyoruz, yılları saymıyoruz" yanıtını verdiler.

Bülent Ersoy, Tarkan’ın şarkısıyla ilgili "Diva resti çekti, Tarkan’ın şarkısını okumuyor" haberi ile ilgili soru üzerine, "Bu haberleri kim nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor bilmiyorum. Ben işlerinde iki usta isimle çalıştım, Tarkan ve Taşkın Sabah. Şarkımı da okuyup teslim ettim, yok resti çekmişim, yok çekmemişim, bunları kim uyduruyor, neden uyduruyor, ellerine ne geçiyor bilmiyorum" yanıtını verdi.

Bülent Ersoy, tam 3 saat boyunca sahnede kaldı ve ayakta alkışlanarak programını bitirdi. Başkentliler Türk Sanat Müziği’nin dev isimlerinin söylediği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.