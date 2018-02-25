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Diva İzmir’e geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 04:14 | Son Güncelleme

Diva Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile buluşacak.Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile bir araya geliyor.

Diva Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile buluşacak.

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile bir araya geliyor. Usta sanatçı, 3 Mart Cumartesi gecesi Kaya İzmir Thermal & Convention’da sahne alacak. İzmir konseri için özel bir repertuar hazırlayan Ersoy, seslendireceği şarkılar ile hem kulakların pasını silecek hem de dinleyicilerine müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, konsere sayılı günler kala divanın İzmirliler için özel bir sahne elbisesi diktirdiği öğrenildi.

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