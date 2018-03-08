Diyarbakır’da Kadınlar Günü’ne özel gece

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Liv Suit Hotel’de etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır’ın en gözde otelleri arasında bulunan Liv Suit Otel, Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Gün dolayısıyla gece düzenleyen otel yönetimi kadınlara unutulmaza bir gece yaşattı. Geceye katılan kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekip çiftetelli oynayarak birbirinden güzel türkülere de eşlik ettiler. Düzenlenen gece ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Ferman Zaman, her zaman kadınların yanlarında olduklarını söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gece organize ettiklerini kaydeden Zaman, “Kadınlarımız, bizler için çok değerlidir. Onlar için ne yaparsak azdır. Bu Kadınlar Günü dolayısıyla bir gece organize ettik ve kendilerinin hoşça vakit geçirmelerine vesile olmak istedik. Bu vesile ile tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

Programa katılan kadınlar, geç saatlere kadar eğlenerek üzerlerindeki stresi atma fırsatı buldu.