DİYŞAD, Celal Güzelses’i andı

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) tarafından vefatının 59. yıl dönümünde şark bülbülü Celal Güzelses için anma programı düzenlendi.
Düzenlenen programda Celal Güzelses’in hayatı, çocuklarının hatıratları, Diyarbakır musikisine ve folkloruna katkıları anlatıldı. Şairler Celal Güzelses’e ithafen yazılmış şiirler okuduktan sonra sanatçının seslendirmiş olduğu türküleri hep birlikte seslendirdi. Programa DİYŞAD Başkanı İhsan İpek, yönetim kurulu, Diyarbakır Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (DİSHU-DER) Başkanı Filiz Aküzüm, Diyarbakır Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. DİYŞAD dernek binasında düzenlenen program, Celal Güzelses’in türkülerinin seslendirilmesi ile sona erdi.
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