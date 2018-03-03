Doğu Ekspresi, Çıldır Gölü ünlü sanatçıların klip çekimleri için mekan oldu

‘Arka Sokaklar’ ve ‘Elif’ dizi müziklerini yapan sanatçı Murat Evgin, ‘Allah’ım Sana Sığındım’ şarkısına Çıldır Gölünde klip çekti. Doğu Ekspresiyle yolculuk yaparak Çıldır’a giden Evgin, “İstanbul yerine muhteşem bir güzelliğe sahip Doğu’da klip çektik ve çok güzel oldu” dedi.

Reyting ölçümlerinde üst sıralarda yer alan ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Elif’ dizi müziklerini yapan ünlü sanatçı Murat Evgin, ‘Allah’ım Sana Sığındım’ şarkısı için Doğu’da 2 gün süren klip çekimlerini tamamladı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresiyle Erzurum, Kars ve Ardahan’a gelen Evgin, soğuk hava altında yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölünde klip çekimi yaptı.

İstanbul yerine Doğu’da klip çekmeyi tercih ettiklerini ifade eden Murat Evgin, “Elif dizisinin müziklerini yapıyorum bu sene Arka Sokaklarla birlikte. O dizi için yazdığım bir şarkı vardı ‘Allah’ım Sana Sığındım’ isimli bir şarkı. Arkadaşım Akın ile beraber söylemiştik bu şarkıyı. Önce İstanbul’da klip çekelim dedik sonra dedik ki İstanbul’da çok klip çekiliyor. Bambaşka bir yere gidelim ve Çıldır Gölü aklımıza geldi. Gerçekten oraya gittik ve baktık ki müthiş bir güzellik. Dünya çapında manzara güzelliği oldukça etkileyici bulduk. 2 gün Çıldır Gölünde klip çekimlerini yaptık. Atlı kızak, buzlu göl üzerinde fayton ve yürüyüş detayları güzel bir klip oldu. Bir başka şarkımız içinde Erzincan’da klip çekeceğiz. İstanbul’a döndüğümüzde klipi montajlayacağız. Yakın bir zamanda önce youtube’daki Murat Evgin kanalımda daha sonrada müzik kanallarında yayınlayacağız.” diye konuştu.