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Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yılın en iddialı komedi filmleri arasında gösterilen Düğüm Salonu’nun İzmir galası yapıldı.Sinemaseverlerin merakla beklediği komedi filmi Düğüm Salonu’nun İzmir galasına Optimum Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptı.

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Yılın en iddialı komedi filmleri arasında gösterilen Düğüm Salonu’nun İzmir galası yapıldı.
Sinemaseverlerin merakla beklediği komedi filmi Düğüm Salonu’nun İzmir galasına Optimum Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptı. Muhteşem galaya filmin oyuncularından Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel’in yanı sıra yönetmen Hakan Algül katıldı. İlk olarak söyleşiye katılan ekip, daha sonra filmin izleneceği salona geçti. Oldukça yüksek bir katılımın olduğu söyleşide konuşan Şahin Irmak, “Daha önce hiç böyle bir kalabalık görmemiştim” dedi.
Kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İrem Sak ise, “Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi. Emre Karayel de, “İzmir yine farkını gösterdi” şeklinde konuştu.
Şahin Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Hakan Algül’ün yönettiği Düğüm Salonu’nda Şahin Irmak, Emre Karayel, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Salih Kalyon, Onur Buldu, Nilgün Belgün, Ayşenil Şamlıoğlu, Bilge Şen, Neyti Engin, Gazanfer Ündüz, Duygu Yetiş, Toprak Sağlam gibi isimler yer alıyor. Filmde iki eski sevgili tesadüf eseri aynı gün aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. İşler ters gider ve ortaya oldukça keyifli bir macera çıkar.

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

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