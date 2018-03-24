HABER

Dünyaca ünlü top model Halima Aden Türkiye’de

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

ABD’nin dünyaca ünlü tesettürlü model Halima Aden, İstanbul’da düzenlenecek özel bir defileye katılmak üzere Türkiye’ye geldi.Kenya’daki Birleşmiş Milletler mülteci kampından moda dünyasının en ünlü top modellerinden biri olma hikayesiyle ilgi çeken dünyanın ilk tesettürlü top modeli Halima Aden, özel bir defile için İstanbul’a geldi.

ABD’nin dünyaca ünlü tesettürlü model Halima Aden, İstanbul’da düzenlenecek özel bir defileye katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
Kenya’daki Birleşmiş Milletler mülteci kampından moda dünyasının en ünlü top modellerinden biri olma hikayesiyle ilgi çeken dünyanın ilk tesettürlü top modeli Halima Aden, özel bir defile için İstanbul’a geldi. Saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inen Aden’i Dış Hatlar Terminalinde çiçeklerle karşılandı.

Defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkacak
Türkiye’ye ilk kez gelen 20 yaşındaki Somali asıllı ABD’li model, 26 Mart Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek özel bir defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Ünlü modelin kendisini görüntüleyen gazetecilere ve vatandaşlara sempatik karşı tavırları dikkat çekti. Halima Aden, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattı

İrem Derici, Bornoz Günü'nde otomobilden düşme tehlikesi atlattı

Doğanın yansımaları NetWork’te

Doğanın yansımaları NetWork’te

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Venezia'da sevenleriyle buluştu

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Venezia'da sevenleriyle buluştu

Son yayınında gözyaşlarını tutamadı

Son yayınında gözyaşlarını tutamadı

“Çocuklar Sana Emanet” filminin oyuncuları Adana’ya geliyor

“Çocuklar Sana Emanet” filminin oyuncuları Adana’ya geliyor

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

Popstar Salih’e Diva’dan nasihat: “Halk insanı vezirde eder rezil de”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.