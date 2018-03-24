Dünyaca ünlü top model Halima Aden Türkiye’de

ABD’nin dünyaca ünlü tesettürlü model Halima Aden, İstanbul’da düzenlenecek özel bir defileye katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
Kenya’daki Birleşmiş Milletler mülteci kampından moda dünyasının en ünlü top modellerinden biri olma hikayesiyle ilgi çeken dünyanın ilk tesettürlü top modeli Halima Aden, özel bir defile için İstanbul’a geldi. Saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na inen Aden’i Dış Hatlar Terminalinde çiçeklerle karşılandı.
Defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkacak
Türkiye’ye ilk kez gelen 20 yaşındaki Somali asıllı ABD’li model, 26 Mart Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek özel bir defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Ünlü modelin kendisini görüntüleyen gazetecilere ve vatandaşlara sempatik karşı tavırları dikkat çekti. Halima Aden, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!
Güzellik yarışmasında seks skandalı
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum