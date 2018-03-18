Ebru Gündeş’ten İzmir’e özel repertuvar

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 24 Mart Cumartesi gecesi İzmirli hayranlarıyla buluşacak.

Arabesk ve fantezi müziğinin sevilen sesi Ebru Gündeş, uzun bir aradan sonra İzmirli hayranları ile buluşacak. Gündeş, 24 Mart Cumartesi gecesi Kaya İzmir Termal & Convention’da sahne alacak. Gündeş, İzmir’deki konseri işin 50 şarkılık özel bir repertuvar hazırladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalacak olan Gündeş, İzmirli hayranlarına eğlence ve hüzün dolu bir gece yaşatacak.