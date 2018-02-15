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Ece Seçkin ve Yıldız Tilbe Uludağ'da sahne aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

ULUDAĞ'da düzenlenen Whitefest kış festivali final gecesinde Ece Seçkin ile Yıldız Tilbe, konser verdi.

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA) ULUDAĞ'da düzenlenen Whitefest kış festivali final gecesinde Ece Seçkin ile Yıldız Tilbe, konser verdi. Sahne performansından önce mikrofonlara konuşan güzel popçu Ece Seçkin, kendi seslendirdiği "Follow Me" şarkısının sözlerini değiştirerek izinsin kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan'a tepki gösterdi.

Türkiye'nin en büyük kış festivali olan Whitefest'te final yapıldı. Pop müziğin önemli isimlerinden Ece Seçkin ve Yıldız Tilbe de Uludağ'da konser verdi. Grand Yazıcı Otelde hayranları ile bir araya gelen Ece Seçkin, 'Adeyyo' şarkısı ile sahneye çıkarken, genç sanatçıya dansçıları da eşlik etti. Seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarından büyük alkış alan Seçkin, dans şovlarıyla da büyük beğeni topladı. Sahne performansı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Seçkin, tüm çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Yıllardır Uludağ'da sahne aldığını ve burada büyüdüğünü söyleyen Seçkin, "Follow Me" şarkısının sözlerini değiştirerek izinsiz kullanan Azeri sanatçı Afaq Aslan'a tepki gösterdi. Seçkin, "Bir takipçim İnstagram bana mesaj atmış. Linke tıkladığımda gözlerime inanamadım. Şarkının nakaratı ya da bir kısmı da değil, tamamıyla şarkıyı almış üstüne başka bir söz eklemiş. Bestenin sahibi Kemal Şimşekyay'da bu konuyla ilgili hukuki işlem başlattı. Şarkı yayından kaldırıldı. Bu direk çalıntı şarkıdır. Çıldırıyorum, ben kesinlikle böyle bir şey yapamam deliririm" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'de festival kapsamında Karinna Otel'de sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser de adeta oturacak yer kalmadı. 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı seslendirdiği pop ve arabesk şarkılar ile hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

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