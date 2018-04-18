HABER

Edis çocukların izdihamına uğradı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı Edis, ’40.

Edis çocukların izdihamına uğradı

Şarkıcı Edis, ’40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çoğunluğu çocuklardan oluşan hayranlarının izdihamına uğradı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da yapılan 40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamaları devam ediyor. İlk gün düzenlenen şenlik yürüyüşüyle start alan ve 40 ülkeden 800 çocuğun iştirakiyle devam eden faaliyetler, ülke gösterilerinin ardından Sertap Erener konseriyle renklenirken, etkinliğin 4. gününde Sanatçı Edis sahne aldı. Sahne alan ünlü sanatçı küçük hayranları tarafından izdihama uğradı. Fotoğraf çektirmek isteyen yüzlerce çocuk sıraya girdi.
Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, hareketli parçalarda sahnede yaptığı dans şovuyla büyük ilgi gördü. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı.

Edis çocukların izdihamına uğradı

Edis çocukların izdihamına uğradı

Edis çocukların izdihamına uğradı

Edis çocukların izdihamına uğradı

İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

Bursa’da Sertap Erener rüzgârı

“Bizum Uşaklar” 27 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor

“Bizum Uşaklar” 27 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor

Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Bolu'da Çağla Şıkel ilgisi

Highway’de Çağla Şikel coşkusu

Highway’de Çağla Şikel coşkusu

Ziynet Sali Mardin’i salladı

Ziynet Sali Mardin’i salladı

Antalyalı DJ, Salda Gölü'nde çalacak

Antalyalı DJ, Salda Gölü'nde çalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.