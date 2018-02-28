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Elazığlı Yuri Boyka

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşayan Ramazan Temizkan, Hollywood yıldızı Scott Adkins’e (Yuri Boyka) benzerliğiyle dikkat çekiyor.27 yaşındaki Ramazan Temizkan, Hollywood yıldızı Yuri Boyka’ya benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Elazığ’da yaşayan Ramazan Temizkan, Hollywood yıldızı Scott Adkins’e (Yuri Boyka) benzerliğiyle dikkat çekiyor.
27 yaşındaki Ramazan Temizkan, Hollywood yıldızı Yuri Boyka’ya benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Savunma ve savaş sanatlarıyla uğraşan Temizkan, ayrıca Boyka’nın filmlerde kullandığı teknikleri de yapıyor. Onun gibi saç ve sakal tıraşı olan Temizkan mahallede, sokakta arkadaşları tarafından Boyka diye çağrılıyor.
İnsanların kendisine Yuri Boyka diye seslenmesinden mutlu olduğunu belirten Temizkan, "Benzerliğimiz çok fazla. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ben de küçük yaşlardan itibaren savunma ve savaş sanatlarıyla ilgileniyorum. İnsanlar beni gördüklerinde çok güzel tepkiler veriyor. Bir Hollywood yıldızına benzediğim için çok mutlu oluyorum. İnsanlar beni gördüklerinde Yuri Boyka olduğumu zannediyor. Aynada yüzüme baktığımda ben de benzediğimi fark ettiğim için saçımı, sakalımı Boyka gibi tıraş ediyorum. Onunla aynı dövüş tekniklerini de yapabiliyorum. İleride bir dizi ya da projelerde yer almak istiyorum" dedi.
Temizkan’a her zaman Yuri Boyka diye seslendiklerini ifade eden arkadaşı Numan Yıldırım, "Kendisinin Yuri Boyka’ya benzemesi bize gurur veriyor. Alışverişe giderken, çarşıda gezerken, herkes Ramazan’ı Yuri Boyka diye çağırır" şeklinde konuştu.

Elazığlı Yuri Boyka

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Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
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Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
3 / 6

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
4 / 6

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
5 / 6

Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
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Elazığlı Yuri Boyka

Elazığlı Yuri Boyka
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