Elina Neçayeva, Eurovision’da Estonya için şarkı söyleyecek

Rus asıllı şarkıcı Elina Neçayeva, 2018 Eurovision şarkı yarışmasında Estonya adına yarışacak.
Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilecek olan Eurovision şarkı yarışmasında Estonya’yı Rus asıllı Elina Neçayeva temsil edecek. Opera sanatçısı olan Neçayeva, yarışmada ‘La Forza’ adlı İtalyanca bir şarkı seslendirecek. Elina Neçayeva şarkının sözlerini Ksenia Kuçukova ile birlikte yazdı. Şarkının bestesi ise Mihkel Mattisen’e ait. Ayrıca Rus asıllı şarkıcı, La Forza adlı şarkısı ile Estonya’da yayınlanan müzik yarışmasında birinci olmuştu.
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