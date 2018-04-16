20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’’da sahne alan ünlü şarkıcı Emre Kaya, "Bu sene benim senem" dedi.
20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen, hepsinin kendi ülkelerinde dereceye girip, birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’ İstanbul’da düzenlendi. Düzenlenen görkemli gecede ünlü popçu Emre Kaya sahne aldı. Etkileyici dans şovları ile geceye damga vuran Kaya, "Bu sene benim senem" dedi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak