20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’’da sahne alan ünlü şarkıcı Emre Kaya, "Bu sene benim senem" dedi.

20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen, hepsinin kendi ülkelerinde dereceye girip, birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği ’Miss Global Eurasia Stars’ İstanbul’da düzenlendi. Düzenlenen görkemli gecede ünlü popçu Emre Kaya sahne aldı. Etkileyici dans şovları ile geceye damga vuran Kaya, "Bu sene benim senem" dedi.