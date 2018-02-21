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Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 15:46 | Son Güncelleme

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, bu yıl Sevgililer Günü’nü ziyaretçilerine özel hazırladığı sürprizlerin yanı sıra gerçekleştirilen Emre Kaya konseriyle kutladı.Forum Erzurum’da gerçekleştirilen Emre Kaya konseri, sanatçının hayranlarının akınına uğradı.

Emre Kaya hayranları Forum Erzurum’da buluştu

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, bu yıl Sevgililer Günü’nü ziyaretçilerine özel hazırladığı sürprizlerin yanı sıra gerçekleştirilen Emre Kaya konseriyle kutladı.
Forum Erzurum’da gerçekleştirilen Emre Kaya konseri, sanatçının hayranlarının akınına uğradı. Sevilen sanatçının meşhur şarkılarını seslendirdiği konser, Forum Erzurum’da aşk rüzgarları estirdi. Yoğun ilgi sebebiyle iki saate yakın sahnede kalan Emre Kaya, ziyaretçilerin unutamayacağı coşku dolu bir performansa imza attı.

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